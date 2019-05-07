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Сборная Канады пропустила пять шайб, но обыграла Австрию в контрольном матче

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Канады пропустила пять шайб, но обыграла Австрию в контрольном матче
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Канады взяла верх над командой Австрии в товарищеском матче накануне чемпионата мира по хоккею, встреча завершилась со счётом 7:5.

В первом периоде соперники забросили по две шайбы: у Канады авторами голов стали Шон Кутюрье и Кайл Туррис, у Австрии — Александр Рочевальд и Фабио Хофер. В следующие 20 минут канадская команда забросила четыре шайбы усилиями Джонатана Маршессо, Джареда Макканна, Энтони Сирелли и Марка Стоуна. Соперник ответил голами Томаса Раффля и Александра Чиана. В третьем периоде по голу забили Мануэль Ганаль и Энтони Манта.

Сборная Канады на ЧМ-2019 попала в одну группу с США, Финляндией, Германией, Словакией, Данией, Францией и Великобританией. Австрия будет играть в одной группе со Швецией, Россией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией и Италией.

Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Такой Канадой Россию не испугать. Состав крепкий, но золото ЧМ – вряд ли
Таварес, Стоун, Кутюрье, Маршессо, Мюррей, а дальше могло бы быть лучше.
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