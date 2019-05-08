Защитник «Бостона» Макэвой дисквалифицирован на один матч за удар в голову

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой пропустит первый матч серии финала Восточной конференции Национальной хоккейной лиги с «Каролиной Харрикейнз».

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По информации официального сайта НХЛ, игрок дисквалифицирован на одну игру. В конце второго периода седьмого матча серии с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0, 4-3) Макэвой грубо атаковал Джоша Андерсона, но получил только две минуты штрафа. Игрок «жакетов» сразу же отправился в раздевалку.

Посмотреть видео эпизода с участием Макэвоя и Андерсона можно на канале Sportsnet в YouTube.



«Бостон» одержал победу в серии со счётом 4-2 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Каролиной». «Коламбус» вёл 2-1, но затем проиграл три матча.