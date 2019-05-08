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Победный гол Маруна во втором овертайме — в обзоре матча «Сент-Луис» — «Даллас»

Победный гол Маруна во втором овертайме — в обзоре матча «Сент-Луис» — «Даллас»
Хоккей / НХЛ

«Сент-Луис Блюз» победил «Даллас Старз» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла на арене «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и завершилась со счётом 2:1 2ОТ (1:1, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Сент-Луис» выиграл серию со счётом 4-3. «Старз» завершили выступление в Кубке Стэнли.

Команды обменялись заброшенными шайбами в ходе первого периода. На гол Винса Данна гости ответили результативным броском Матса Цуккарелло. Решающий гол во втором овертайме забил нападающий хозяев Патрик Марун.

«Музыканты» вышли в финал Западной конференции НХЛ во второй раз с сезона-2015/16. В 2016 году «Сент-Луис» достиг этой стадии под руководством Кена Хичкока — тогда в финале конференции «блюзмены» проиграли «Сан-Хосе Шаркс» со счётом 2-4.

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