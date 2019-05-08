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В состав сборной России на ЧМ вошли 15 игроков из НХЛ и 12 — из КХЛ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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В состав сборной России на ЧМ вошли 15 игроков из НХЛ и 12 — из КХЛ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Стал известен состав сборной России на предстоящий чемпионат мира по хоккею. Окончательная заявка из 25 человек будет сформирована в Братиславе.

Турнирная таблица и календарь чемпионата мира по хоккею — 2019

В заявку включёны 12 игроков из Континентальной хоккейной лиги. Это вратарь Илья Сорокин, защитники Артём Зуб, Артём Блажиевский, Александр Елесин, Динар Хафизуллин, Никита Нестеров, а также форварды Александр Барабанов, Иван Телегин, Сергей Плотников, Кирилл Капризов, Михаил Григоренко и Сергей Андронов.

15 человек представляют Национальную хоккейную лигу: вратари Андрей Василевский и Александр Георгиев, защитники Владислав Гавриков, Дмитрий Орлов, Никита Зайцев, Богдан Киселевич, Михаил Сергачёв, нападающие Александр Овечкин, Евгений Малкин, Артём Анисимов, Евгений Дадонов, Илья Ковальчук, Никита Кучеров, Евгений Кузнецов, Никита Гусев.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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