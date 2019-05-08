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Василевский начнёт первый матч в воротах сборной России на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Василевский начнёт первый матч в воротах сборной России на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер Андрей Василевский примет участие в первом матче предстоящего чемпионата мира с командой Норвегии. Об этом сообщил главный тренер национальной команды Илья Воробьёв. Ранее вратарь «Тампы» оберегал последний рубеж команды в двух играх чешского этапа Евротура.

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«Василевский выйдет на лёд в первом матче турнира», — передаёт слова специалиста корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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