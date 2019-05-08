Капитан сборной Финляндии на ЧМ-2019 продолжит играть за «Йокерит»

Нападающий Марко Анттила подписал новый контракт с «Йокеритом», сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Контракт рассчитан на два сезона.

В сезоне-2018/19 33-летний хоккеист принял участие в 38 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Он записал на свой счёт 11 заброшенных шайб и четыре результативные передачи при показателе полезности «+9» и 21 штрафной минуте. В среднем за игру Анттила проводил на площадке 13 минут 30 секунд. В плей-офф на счету игрока 3 (1+2) очка в шести матчах.

Вчера, 7 мая, стало известно, что Анттила выбран капитаном сборной Финляндии на чемпионате мира 2019 года. Его ассистентами стали защитник «Йокерита» Микко Лехтонен и нападающий «шутов» Вели-Матти Савинайнен. Лехтонен и Савинайнен пополнили состав клуба КХЛ в это межсезонье.