Как болельщики встречали Овечкина и других звёзд сборной России в Братиславе

Сборная России по хоккею прилетела в Братиславу из Москвы. 10 мая в Братиславе и Кошице стартует чемпионат мира 2019 года.

В аэропорту звёзд российской сборной встречали болельщики, которые пытались взять автографы у игроков команды. Ассистент капитана сборной России Александр Овечкин изо всех сил пытался избежать неазпланированной автограф-сессии, но всё-таки был вынужден остановиться.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).