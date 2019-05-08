Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Макэвой — о дисквалификации за удар в голову: плохой из меня адвокат

Макэвой — о дисквалификации за удар в голову: плохой из меня адвокат
Хоккей / НХЛ

Защитник «Бостон Брюинз» Чарли Макэвой прокомментировал решение Национальной хоккейной лиги дисквалифицировать его на один матч.

В конце второго периода седьмого матча серии с «Коламбус Блю Джекетс» (3:0, 4-3) Макэвой грубо атаковал Джоша Андерсона, нанеся ему удар в голову, но получил только две минуты штрафа. Игрок «жакетов» сразу же отправился в раздевалку.

«С уважением отношусь к этому решению лиги. Я рад, что у меня был шанс донести до них свою позицию и объяснить свои действия. Значит, плохой из меня адвокат получился. В том эпизоде я просто играл в хоккей, и мне жаль, что всё вот так вышло. Сейчас я разочарован из-за того, что мне придётся смотреть за первой игрой с «Каролиной» со стороны. Верю, что парни сыграют в свой хоккей и добьются успеха. Я уверен в своей команде», — сказал Макэвой в эфире клубного телевидения.

Защитник «Бостона» Макэвой дисквалифицирован на один матч за удар в голову
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент