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Сборная России посетила мемориал павшим воинам в Братиславе

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная России посетила мемориал павшим воинам в Братиславе
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, национальная команда России приняла участие в церемонии возложении венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

10 мая в Братиславе и Кошице стартует чемпионат мира 2019 года. Сборная России проведёт первый матч с командой Норвегии.

Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»
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