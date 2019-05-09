Сборная России посетила мемориал павшим воинам в Братиславе

Сегодня, 9 мая, в День Победы в Великой Отечественной войне, национальная команда России приняла участие в церемонии возложении венков и цветов к Мемориалу павшим советским воинам Славин в Братиславе, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

10 мая в Братиславе и Кошице стартует чемпионат мира 2019 года. Сборная России проведёт первый матч с командой Норвегии.

Как болельщики встречали Овечкина и других звёзд сборной России в Братиславе