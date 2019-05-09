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Форвард «Колорадо» Андригетто хочет поскорее присоединиться к сборной Швейцарии

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Форвард «Колорадо» Андригетто хочет поскорее присоединиться к сборной Швейцарии
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Свен Андригетто примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швейцарии, сообщает пресс-служба национальной хоккейной федерации. Отмечается, что Андригетто постарается прибыть в Братиславу как можно скорее.

26-летний форвард в минувшем регулярном сезоне забросил семь шайб и сделал 10 результативных передач в 64 матчах. В плей-офф Андригетто не имел стабильного места в составе и принял участие лишь в пяти матчах, не сумев набрать очков. Его команда сегодня, 9 мая, завершила борьбу за Кубок Стэнли, проиграв «Сан-Хосе Шаркс» (3-4).

Ранее стало известно, что защитники «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози и Янник Вебер также примут участие в чемпионате мира. Сборная Швейцарии попала в одну группу с Россией, Швецией, Чехией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.

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