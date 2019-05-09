Нападающий «Коламбуса» Александер Веннберг сыграет за сборную Швеции на ЧМ-2019

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Александер Веннберг примет участие в чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции, сообщает пресс-служба национальной хоккейной федерации.

В этом сезоне 25-летний форвард забросил две шайбы и сделал 23 результативные передачи в 75 матчах регулярного чемпионата. В плей-офф Веннберг не имел стабильного места в составе и принял участие лишь в четырёх матчах, не сумев набрать очков.

Александер во второй раз сыграет на мировом первенстве. В 2016 году Веннберг сыграл восемь матчей, в которых набрал 8 (1+7) очков. Турнир пройдёт в Словакии с 10 по 26 мая. Действующим чемпионом мира является команда Швеции. Российская сборная на прошлом мировом первенстве выбыла из турнира на стадии четвертьфинала, уступив Канаде (4:5 ОТ).