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Ковальчук: День Победы — самый важный праздник для страны

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: День Победы — самый важный праздник для страны
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной России по хоккею Илья Ковальчук поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.

«Конечно, здорово, что у нас есть такая традиция. Это великий праздник. Наверное, самый важный праздник для страны. Очень хочется поздравить всех ветеранов, сказать им огромное спасибо, пожелать здоровья. В России парад, большое число народу. Всех с праздником!», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

В церемонии приняли участие штаб сборной, игроки и персонал команды, а также чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Словацкой Республике Алексей Федотов и ветераны Великой Отечественной войны. В период участия в чемпионатах мира российская команда традиционно возлагает цветы к мемориалам, посвящённым воинам и гражданам нашей страны, павшим в борьбе за победу над фашизмом.

Сборная России посетила мемориал павшим воинам в Братиславе
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