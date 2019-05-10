История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира — 2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Норвегии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах.

ЧМ Место проведения Стадия турнира Соперники Счёт Авторы голов ЧМ-1992 Братислава Групповой турнир Россия — Норвегия 3:2 Каспарайтис, Баутин, Болдин — Кристиансен, Фрииз ЧМ-2001 Ганновер Групповой турнир Россия — Норвегия 4:0 Бут, Гольц, Гусманов, Харитонов ЧМ-2012 Стокгольм Групповой турнир Россия — Норвегия 4:2 Дацюк, Денисов, Кулёмин, Пережогин — Аск, Хольтет ЧМ-2012 Стокгольм Четвертьфинал Россия — Норвегия 5:2 Овечкин, Попов, Емелин, Жердев, Никулин — Скрёдер, Торесен ЧМ-2015 Острава Групповой турнир Россия — Норвегия 6:2 Шипачёв, Анисимов, Зарипов, Тихонов, Чудинов, Панарин — Торесен (2) ЧМ-2016 Москва Групповой турнир Россия — Норвегия 3:0 Телегин, Панарин, Любимов

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).