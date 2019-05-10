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История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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История личных встреч сборных России и Норвегии на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 10 мая, в Братиславе, на стадионе имени Ондрея Непелы, в рамках чемпионата мира — 2019 состоится матч сборных России и Норвегии. Встреча начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Норвегии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира шесть раз. Россияне победили во всех матчах.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1992БратиславаГрупповой турнирРоссия — Норвегия3:2Каспарайтис, Баутин, Болдин — Кристиансен, Фрииз
ЧМ-2001ГанноверГрупповой турнирРоссия — Норвегия4:0Бут, Гольц, Гусманов, Харитонов
ЧМ-2012СтокгольмГрупповой турнирРоссия — Норвегия4:2Дацюк, Денисов, Кулёмин, Пережогин — Аск, Хольтет
ЧМ-2012СтокгольмЧетвертьфиналРоссия — Норвегия5:2Овечкин, Попов, Емелин, Жердев, Никулин — Скрёдер, Торесен
ЧМ-2015ОстраваГрупповой турнирРоссия — Норвегия6:2Шипачёв, Анисимов, Зарипов, Тихонов, Чудинов, Панарин — Торесен (2)
ЧМ-2016МоскваГрупповой турнирРоссия — Норвегия3:0Телегин, Панарин, Любимов

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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