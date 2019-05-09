И. Воробьёв – о Киселевиче: у нас высокая конкуренция, ждём Гаврикова и Задорова

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал исключение из состава национальной команды защитника Богдана Киселевича.



«Киселевич был у нас основным игроком два чемпионата мира подряд, но пауза без игр в НХЛ сказалась на нём. У нас высокая конкуренция. Ждём Гаврикова и Задорова, рассчитываем на них, поэтому Киселевеча нет в составе. Кого ещё отцепим из защитников? Завтра будет состав на игру, а потом будем смотреть по ситуации. Мы пока думаем, как это правильно сделать. Либо завтра заявим всех, либо ещё день-два подождём», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.



На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

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