Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

И. Воробьёв – о Киселевиче: у нас высокая конкуренция, ждём Гаврикова и Задорова

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
И. Воробьёв – о Киселевиче: у нас высокая конкуренция, ждём Гаврикова и Задорова
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал исключение из состава национальной команды защитника Богдана Киселевича.

«Киселевич был у нас основным игроком два чемпионата мира подряд, но пауза без игр в НХЛ сказалась на нём. У нас высокая конкуренция. Ждём Гаврикова и Задорова, рассчитываем на них, поэтому Киселевеча нет в составе. Кого ещё отцепим из защитников? Завтра будет состав на игру, а потом будем смотреть по ситуации. Мы пока думаем, как это правильно сделать. Либо завтра заявим всех, либо ещё день-два подождём», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Александр Рожков.

На грядущем чемпионате мира сборная России будет играть в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир пройдёт с 10 по 26 мая.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею 2019 года

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Слабое место сборной России – защита. Но это вообще не проблема
У американцев есть Сутер, но шведы опять вне конкуренции. Рейтинг защитников на ЧМ-2019.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент