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Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион чемпионата мира. Третьяк направил поздравительное письмо в Федерацию хоккея Беларуси.

«Сборная Республики Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира, что, уверены, благоприятно скажется на развитии и популяризации хоккея не только на национальном, но и на международном уровне, а также будет способствовать повышению уровня конкуренции на турнирах высшего дивизиона ИИХФ», – указано на официальный сайте Федерации хоккея Республики Беларусь.

Напомним, вместе с командой Беларуси в элитный дивизион вернётся и сборная Казахстана.

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Сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира
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