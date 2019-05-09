Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион ЧМ

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поздравил сборную Беларуси с выходом в элитный дивизион чемпионата мира. Третьяк направил поздравительное письмо в Федерацию хоккея Беларуси.



«Сборная Республики Беларусь заняла заслуженное место в рядах сильнейших хоккейных сборных мира, что, уверены, благоприятно скажется на развитии и популяризации хоккея не только на национальном, но и на международном уровне, а также будет способствовать повышению уровня конкуренции на турнирах высшего дивизиона ИИХФ», – указано на официальный сайте Федерации хоккея Республики Беларусь.



Напомним, вместе с командой Беларуси в элитный дивизион вернётся и сборная Казахстана.



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Сборная Беларуси вышла в элитный дивизион чемпионата мира