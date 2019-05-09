Пятеро игроков КХЛ вошли в состав сборной Словакии на ЧМ-2019

Стал известен окончательный состав сборной Словакии на домашний чемпионат мира, информирует официальный сайт КХЛ.



Вратари: Марек Чилиак («Комета», Чехия), Денис Годла (КалПа, Финляндия), Патрик Рыбар (Гранд Рэпидс, АХЛ)



Защитники: Михал Чайковски («Динамо» Москва), Эрик Чернак («Тампа Бэй», НХЛ), Марек Дялога («Мора», Швеция), Мартин Фехервары (ХВ71, Швеция), Кристиан Ярош («Оттава», НХЛ), Патрик Кох («Кошице», Словакия), Мартин Маринчин («Торонто», НХЛ), Андрей Секера («Эдмонтон», НХЛ)



Нападающие: Давид Бондра («Попрад», Словакия), Давид Буц, Адам Лишка, Марио Лунтер, Матуш Сукель (все – «Слован»), Марко Данё («Манитоба», АХЛ), Либор Гудачек («Либерец», Чехия), Михал Кристоф («Кярпят», Финляндия), Роберт Лантоши («Нитра», Словакия), Ладислав Надь («Кошице», Словакия), Рихард Паник («Аризона», НХЛ), Мариан Студенич («Бингемтон», АХЛ), Томаш Татар («Монреаль», НХЛ), Томаш Зиго («Банска Бистрица», Словакия).



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