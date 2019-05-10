Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Николишин — о сборной России: а что, у американцев или канадцев не «дрим-тим»?

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Николишин — о сборной России: а что, у американцев или канадцев не «дрим-тим»?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин поделился ожиданиями от выступления сборной России на стартующем с Словакии чемпионате мира.

«Мы всегда ждём от сборной России первого места, мы по-другому не умеем. Даже несмотря на то, кто в эту сборную приехал. На первое место выйдут нюансы. Насколько правильно тренер сможет использовать игроков, в какую тактику будет играть команда, кто с кем будет играть. Это такое дирижёрство тренерское, за этим будет интересно посмотреть.

Какие-то выводы по матчам Чешских игр мне бы не хотелось делать. Капризова куда ни поставь — он везде будет играть. То же самое Кузнецов. Уровень Овечкина мы знаем, он будет забивать везде и всегда. Если Воробьёв решит и дальше использовать их в одной тройке, то для Капризова будет огромным подспорьем сыграть с такими мастерами.

А что значит у нас «дрим-тим»? А что, у американцев не «дрим-тим»? Или у канадцев? Мы любим себе какие-то ярлыки вешать. Я стараюсь не обращать на это внимание. Можно сборную называть как угодно —«дрим-тим», «Красная машина». Но, к сожалению, «Красная машина» была немного раньше, сейчас по-другому всё», — цитирует Николишина Телеканал «360».

Р. Ротенберг: «С нами Россия!» — наш слоган на чемпионат мира
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент