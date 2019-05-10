«Рейнджерс» опубликовали эмодзи изумлённых глаз после гола Какко на ЧМ-2019

Автором первой заброшенной шайбы чемпионата мира по хоккею, стартовавшего в Словакии, стала сборная Финляндии.

На седьмой минуте встречи со сборной Канады счёт открыл нападающий Каапо Каако. У финнов прошла быстрая атака, 18-летний Какко получил передачу на ход, выкатился один на один, уложил Мэтта Мюррея и поразил пустой угол ворот.

Видео потрясающего гола

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» моментально отреагировал на гол нападающего сборной Финляндии. Клуб в официальном «твиттере» опубликовал эмодзи изумлённых глаз.

На предстоящем драфте-2019 «Рейнджерс» будут выбирать под вторым номером – по многим прогнозом нью-йоркцы могут задрафтовать Какко. Под первым номером в «Нью-Джерси Дэвилз» должен уйти Джек Хьюз.