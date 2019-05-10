Трое из четырёх центров сборной России проиграли больше половины вбрасываний

Сборная России выиграла стартовый матч чемпионата мира по хоккею, проходящего в Словакии. Подопечные Ильи Воробьёва уверенно победили команду Норвегии со счётом 5:2 (2:0, 2:0, 1:2).

Неудачным образом сыграли на точке центральные нападающие российской команды. Только Сергей Андронов выиграл больше половины вбрасываний (10 из 15, 66,7%). Евгений Кузнецов выиграл 8 из 19 противостояний (42,1%), Евгений Малкин — 4 из 11 (36,7), а Артём Анисимов — 3 из 13 (23,1%).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).