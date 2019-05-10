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Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).

«В концовке немного упала концентрация, так нельзя концовку играть. Будем об этом разговаривать и исправлять. Наше звено — сдерживающее? Почему сдерживающее? Играем в свою игру, заводим команду. У нас неплохо получалось, но это первая игра на турнире, немного переволновались. Лёд ещё очень мягкий, надо к нему привыкнуть. Но условия одинаковые для всех.

В большинстве забивает одна спецбригада? Пусть забивают дальше, у ребят идёт игра, слава богу! Меня мало волнует игра других команд. Главное — концентрироваться на себе. У нас есть огромный резерв, надо прибавлять», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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