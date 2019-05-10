Ковальчук: в концовке немного упала концентрация, нельзя так играть

Капитан сборной России Илья Ковальчук подвёл итоги первого матча на чемпионате мира по хоккею 2019 года с командой Норвегией (5:2).



«В концовке немного упала концентрация, так нельзя концовку играть. Будем об этом разговаривать и исправлять. Наше звено — сдерживающее? Почему сдерживающее? Играем в свою игру, заводим команду. У нас неплохо получалось, но это первая игра на турнире, немного переволновались. Лёд ещё очень мягкий, надо к нему привыкнуть. Но условия одинаковые для всех.



В большинстве забивает одна спецбригада? Пусть забивают дальше, у ребят идёт игра, слава богу! Меня мало волнует игра других команд. Главное — концентрироваться на себе. У нас есть огромный резерв, надо прибавлять», — передаёт слова Ковальчука корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Малкин и Кучеров разделались с Норвегией! Овечкин смотрел со стороны Россия начала чемпионат мира в Братиславе победы, смазав лишь концовку встречи.