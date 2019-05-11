«Даллас» хочет подписать новые контракты с Цуккарелло и Линделлом

Клуб НХЛ «Даллас Старз» хочет заключить новые контракты с защитником Эсой Линделлом и нападающим Матсом Цуккарелло, сообщил генеральный менеджер команды Джим Нилл. Летом 24-летний Линделл станет ограниченно свободным агентом, 31-летний Цуккарелло может выйти на рынок свободных агентов.



«Цуккарелло восстановился к плей-офф, и это было очень важно для команды. Он замечательно вписался в состав и внёс огромный вклад в наш успех. Хотим, чтобы он остался в команде.



Связываем с Линделлом наше будущее. Хочу продлить с ним контракт. Начнем переговоры немедленно. Надеюсь, договор будет долгосрочным», — приводит слова функционера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.



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