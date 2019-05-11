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Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Гол Кучерова вошёл в топ-3 лучших шайб первого игрового дня ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

10 мая, в первый игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялось четыре матча. В Братиславе встречались сборные России и Норвегии, Швеции и Чехии, а в Кошице — сборные Финляндии и Канады, США и Словакии. Вашему вниманию предлагаются три лучших гола первого игрового дня ЧМ-2019.

Третье место получил гол нападающего сборной России Никиты Кучерова.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Посмотреть видео также можно на YouTube.

В группе А лидерство захватили команды Словакии и Финляндии, обыгравшие представителей Северной Америки. В группе В сборные России и Чехии набрали по три очка.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Братиславе и Кошице до 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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