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Насколько крупной будет победа сборной России в игре с Австрией на ЧМ?

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Насколько крупной будет победа сборной России в игре с Австрией на ЧМ?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сегодня, 12 мая, сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира 2019 года по хоккею, где встретится с командой Австрии. Начало игры — в 13:15 мск. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Насколько крупной будет победа сборной России над Австрией на ЧМ?». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Австрия.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.

Чемпионат мира по хоккею стартовал в Братиславе и Кошице 10 мая и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).

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