Насколько крупной будет победа сборной России в игре с Австрией на ЧМ?

Сегодня, 12 мая, сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира 2019 года по хоккею, где встретится с командой Австрии. Начало игры — в 13:15 мск. На «Чемпионате» стартовал опрос: «Насколько крупной будет победа сборной России над Австрией на ЧМ?». «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Австрия.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

Принять участие в опросе можно на PlayBuzz.



Чемпионат мира по хоккею стартовал в Братиславе и Кошице 10 мая и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).