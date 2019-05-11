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Орлов: сломалась защита для конька. Пока пытался снять её — норвежцы забили

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Орлов: сломалась защита для конька. Пока пытался снять её — норвежцы забили
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Защитник сборной России Дмитрий Орлов вспомнил перипетии матча с командой Норвегии (5:2) на чемпионате мира по хоккею.

«Я думаю, у нас получилось неплохое начало. Хорошо, что забили первыми, после чего игра перешла в русло сборной России. Мы старались не допускать большого количества ошибок. Сегодня тренерский штаб указал на недочёты, которые необходимо исправлять. Готовимся к завтрашней игре. Сборная Австрии наверняка постарается навязать борьбу на каждом участке площадке. Мы должны свести число ошибок к минимуму.

Эпизод с первым пропущенным голом? У меня сломалась пополам защита для коньков. Я не мог кататься, наступал на неё и сразу падал. Хотел снять её, но, к сожалению, в этот момент норвежцы забили. Такое бывает, иногда лезвие выпадает. Хотел вернуться в игру как можно скорее, возможно, это моя ошибка, но другого решения тогда я не увидел. Надеюсь, больше такого не повторится. Первый раз защита сломалась, обычно она просто трескалась, и я продолжал игру», — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

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