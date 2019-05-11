Орлов: сломалась защита для конька. Пока пытался снять её — норвежцы забили

Защитник сборной России Дмитрий Орлов вспомнил перипетии матча с командой Норвегии (5:2) на чемпионате мира по хоккею.



«Я думаю, у нас получилось неплохое начало. Хорошо, что забили первыми, после чего игра перешла в русло сборной России. Мы старались не допускать большого количества ошибок. Сегодня тренерский штаб указал на недочёты, которые необходимо исправлять. Готовимся к завтрашней игре. Сборная Австрии наверняка постарается навязать борьбу на каждом участке площадке. Мы должны свести число ошибок к минимуму.



Эпизод с первым пропущенным голом? У меня сломалась пополам защита для коньков. Я не мог кататься, наступал на неё и сразу падал. Хотел снять её, но, к сожалению, в этот момент норвежцы забили. Такое бывает, иногда лезвие выпадает. Хотел вернуться в игру как можно скорее, возможно, это моя ошибка, но другого решения тогда я не увидел. Надеюсь, больше такого не повторится. Первый раз защита сломалась, обычно она просто трескалась, и я продолжал игру», — сказал Орлов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Малкин – в порядке. На его фоне Кузнецов провёл слабый матч Оценки игрокам сборной России за матч с Норвегией.