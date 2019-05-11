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Видео хет-трика 18-летнего Какко в ворота Словакии на ЧМ

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видео хет-трика 18-летнего Какко в ворота Словакии на ЧМ
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная Словакии встречалась с командой Финляндии в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года по хоккею. Игра состоялась в Кошице и закончилась со счётом 4:2 в пользу финнов.

Главным героем встречи стал 18-летний нападающий сборной Суоми Каапо Какко, оформивший хет-трик. Сначала форвард поразил ворота хозяев мощным броском от синей линии, затем технично переиграл в ближнем бою защитника и голкипера, а потом отправил шайбу в пустые ворота.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания).

Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).

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