Ворачек: в матче с Россией Чехии важно хотя бы набрать очки

Капитан сборной Чехии Якуб Ворачек подвёл итоги матча с командой Норвегии (7:2) на чемпионате мира.



«Эта игра была сложнее, чем вы думаете. Соперник хорошо катался, жёстко хитовал. Мы просто хорошо с этим справлялись, надёжно сыграли в обороне, забили быстрый гол. Когда счёт стал 3:1, мы уже контролировали игру. Важно, что мы быстро забили.



Надеюсь, мы сможем обыграть Россию. Если будем играть так же, у нас есть шанс. Пока что мы не проигрывали, дела у нашей команды идут хорошо. Россия станет серьёзной проверкой, против них тяжело играть.



Самый опасный русский игрок? У них есть парень, который забил 650 голов, может, даже больше. Есть парень, который набрал 128 очков за сезон. Есть парень, который набрал 1000 очков в карьере. Есть один из лучших вратарей. Можете сами выбрать.



Будет ли это матч за первое место в группе? Да, для нас будет важно хотя бы набрать очки. Это тяжёлый соперник, но если мы будем играть так же, у нас есть шанс победить», — передаёт слова Ворачека корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.