Результаты матчей игрового дня и турнирное положение команд на ЧМ-2019

11 мая, во второй игровой день чемпионата мира 2019 года по хоккею, состоялись шесть матчей. В Братиславе встречались сборные Швейцарии и Италии, Латвии и Австрии, Норвегии и Чехии, а в Кошице мерялись силами сборные Дании и Франции, Германии и Великобритании, Словакии и Финляндии. Следить за событиями игр можно было в онлайн-трансляциях «Чемпионата».
Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею
Группа А. Дания — Франция — 5:4 Б
Группа B. Швейцария — Италия — 9:0
Группа А. Германия — Великобритания — 3:1
Группа B. Латвия — Австрия — 5:2
Группа А. Словакия — Финляндия — 2:4
Группа B. Норвегия — Чехия — 2:7
Сборная Финляндии лидирует в группе А, набрав шесть очков в двух матчах. По три очка на счету Германии и Словакии, два — у Дании, одно — у Франции, у Канады, Великобритании и США очков пока нет.
В группе В чехи набрали шесть очков, по три очка у Швейцарии, России, Латвии. У Швеции, Австрии, Норвегии и Италии очков нет.