Ялонен — о хет-трике Какко: никто не знает границы его потенциала

Главный тренер сборной Финляндии Юкка Ялонен оценил игру 18-летнего форварда команды Каапо Какко в матче со Словакией (4:2). Один из фаворитов предстоящего драфта НХЛ отметился тремя заброшенными шайбами.
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«К счастью, Какко помог нашей сборной выиграть матч. В мире не так много таких хоккеистов. Я не мог представить, что он будет играть подобным образом. Никто не знает, каковы границы потенциала Каапо. Во время подготовки к турниру он выглядел здорово, но, похоже, что сейчас Какко находится на пике с моральной и физической точки зрения», — цитирует Ялонена Iltalehti.
Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2 Б).