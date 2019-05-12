Сборная США разгромила Францию и одержала первую победу на ЧМ-2019

Сборная США встречалась с Францией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 7:1 в пользу американцев.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В составе победителей по дублю оформили Алекс Дебринкэт и Колин Уайт, по разу отличились Фрэнк Ватрано, Патрик Кейн и Крис Крайдер. Единственная шайба Франции на счету Николя Рёша.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).