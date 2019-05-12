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Сборная США разгромила Францию и одержала первую победу на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная США разгромила Францию и одержала первую победу на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная США встречалась с Францией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 7:1 в пользу американцев.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира 2019 года по хоккею

В составе победителей по дублю оформили Алекс Дебринкэт и Колин Уайт, по разу отличились Фрэнк Ватрано, Патрик Кейн и Крис Крайдер. Единственная шайба Франции на счету Николя Рёша.

ЧМ-2019
12 мая 2019, воскресенье. 13:15 МСК
США
7 : 1
3:0, 2:0, 2:1
Франция
1:0 – Дебринкэт (ван Римсдайк, Кейн) – 04:05 (5x4), 2:0 – Ватрано (Айкел, Мартинес) – 05:48 (5x5), 3:0 – Дебринкэт – 06:04 (5x5), 4:0 – Уайт (Хьюз, Мартинес) – 33:56 (5x5), 5:0 – Кейн (Ларкин, Фокс) – 35:52 (5x5), 6:0 – Крайдер (Ларкин) – 40:55 (5x5), 6:1 – Реш (Клеро, Бертран) – 46:36 (5x5), 7:1 – Уайт (Ватрано, Гленденинг) – 54:21 (5x5)

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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