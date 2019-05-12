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Видеообзор победы сборной США в матче с Францией на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Видеообзор победы сборной США в матче с Францией на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Сборная США встречалась с Францией в матче чемпионата мира, который проходит в Братиславе и Кошице. Игра закончилась со счётом 7:1 в пользу американцев, одержавших первую победу на турнире.

Посмотреть видеообзор матча можно в «твиттере» ИИХФ.

В составе победителей по дублю оформили Алекс Дебринкэт и Колин Уайт, по разу отличились Фрэнк Ватрано, Патрик Кейн и Крис Крайдер. Единственная шайба Франции на счету Николя Рёша.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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