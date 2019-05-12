Тренер Австрии: Россия одержала заслуженную победу, сказалось мастерство игроков

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер подвёл итоги матча чемпионата мира 2019 года с командой России (0:5).



«Мы очень неплохо проявили себя в течение двух периодов, у команды были моменты для взятия чужих ворот. Затем сказалось мастерство российских хоккеистов, одержавших заслуженную победу. Мы можем многому научиться через такие матчи. Чем чаще будем играть с командами высокого уровня, тем быстрее привыкнем к подобным скоростям. В матчах чемпионата мира необходимо быстрее принимать решения», — цитирует тренера Eishockey.



Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Тренер Австрии: уровень России — как у Канады. Возможно, даже лучше