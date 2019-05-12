Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 / Новости /

Тренер Австрии: Россия одержала заслуженную победу, сказалось мастерство игроков

ЧМ-2019
ЧМ-2019
Все турниры
  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Тренер Австрии: Россия одержала заслуженную победу, сказалось мастерство игроков
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер подвёл итоги матча чемпионата мира 2019 года с командой России (0:5).

«Мы очень неплохо проявили себя в течение двух периодов, у команды были моменты для взятия чужих ворот. Затем сказалось мастерство российских хоккеистов, одержавших заслуженную победу. Мы можем многому научиться через такие матчи. Чем чаще будем играть с командами высокого уровня, тем быстрее привыкнем к подобным скоростям. В матчах чемпионата мира необходимо быстрее принимать решения», — цитирует тренера Eishockey.

Счёт открыл Евгений Дадонов. Удвоил перевес российской сборной Никита Кучеров (второй гол на чемпионате). Третью шайбу россиян забросил Иван Телегин, проводивший дебютный матч на турнире. В начале третьего периода Дадонов оформил второй дубль на мировом первенстве. Следом первый гол на турнире забил капитан национальной команды Илья Ковальчук.

Тренер Австрии: уровень России — как у Канады. Возможно, даже лучше
«Верим в Овечкина. Если он забьёт самый важный гол – этого хватит»
Главный тренер сборной России Илья Воробьёв подвёл итоги матча с Австрией.
Комментарии (0)
Новости. ЧМ по хоккею 2019
Все новости RSS
Партнерский контент