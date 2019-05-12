«Верим в Овечкина. Если он забьёт самый важный гол – этого хватит»

Сборная России по хоккею одержала вторую победу на чемпионате мира в Словакии. Команда Ильи Воробьёва уверенно переиграла австрийцев со счётом – 5:0. После окончания матча главный тренер сборной России ответил на вопросы по игре.
«В матче с чехами будет другой темп»
— Начало матча получилось не тугим, у нас было 17 бросков в первом периоде, но забили только один гол. Больше не понравилась первая половина второго периода. Потом раскрутились.
— Ветеранский темп в первой половине матча вас не смущал?
— Ветеранский?
— Играли пешком.
— Завтра будет другая игра и другой темп.
— Как оцените игру Задорова?
— Сыграл с самолёта. Большим игрокам всегда тяжелее входить в такие матчи, но то, что мы от него ожидали – он показал, сыграл солидно.
— Когда в первой смене он попал в штангу, не вспомнили свои вчерашние слова про бросок?
— Вспомнил (смеётся).
— Вы провели с ним разъяснительную беседу по поводу грани, где можно сыграть жестко, а где не стоит?
— Провели. Вчера отправили ему сообщения с информацией, как мы играем, и сегодня провели беседу.
— Почему не играл во второй половине матча Капризов?
— Хотели, чтобы сыграл Телегин. Перевели Барабанова в звено к Овечкину и Кузнецову.
— Барабанов добавил динамики этому сочетанию?
— Думаю, да.
— Капризов как-то не попал в игру…
— От игры к игре может всё быстро измениться.
«Если Овечкин забьёт самый важный гол – этого хватит»
— Вы говорили, что вторым вратарём на матч с австрийцами будет Сорокин, но в запасе сидел Василевский.
— У нас сегодня не было льда. Вратарю тяжело подготовиться к матчу без раскатки.
— Какие вообще планы на Сорокина? Он будет третьим номером?
— У нас команда, а не третий номер, первое или четвёртое звено.
— Чехи получили больше времени на отдых. В плане физики тяжело подготовиться к игре?
— Мы в 12 играли. Не сказать, чтобы цейтнот. Конечно, они будут свежее. Но более-менее время есть.
— Есть ли проблема первого вратаря, учитывая отличную игру Георгиева?
— Завтра с Чехией у нас играет Василевский.
— Овечкин никак не найдёт свою игру. Он переживает?
— Любой снайпер переживает из-за отсутствия голов. Верим в Сашу, подбадриваем его. Ничего страшного нет, прошло всего две игры. Если будет самый важный гол – то его хватит.
«Зайцев несколько лет не играл в большинстве»
— Почему перевели Ковальчука на дальний пятак в спецбригаде большинства?
— Видели два варианта, этот нам кажется более интересным.
— Нет ли мысли выпускать вместе с этой спецбригадой Зайцева?
— Были такие мысли. Дело в том, что Никита уже несколько лет не играл в большинстве.
— Много игры в пас вместо бросков…
— У нас креативные личности, на майках «Россия». Мы говорим в перерывах, что надо больше бросать. Но они ищут друг друга. Это у нас в крови.
— Малкин с Овечкиным появились в формате «4 на 4». Ждать продолжения?
— Это на пересменке, а «4 на 3» они вышли, да.
— Последняя дозаявка будет после чехов или можно держать одно место до конца группового турнира?
— Будем думать. Нас ничто не торопит.