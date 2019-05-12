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Сборная Чехии дозаявила в состав на ЧМ-2019 вратаря Францоуза

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Чехии дозаявила в состав на ЧМ-2019 вратаря Францоуза
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз включён в заявку сборной Чехии на чемпионат мира 2019 года по хоккею. Об этом информирует официальный сайт ИИХФ. В ближайшее время к команде присоединится нападающий «Даллас Старз» Радек Факса.

28-летний Францоуз большую часть сезона провёл в Американской хоккейной лиге. В 49 матчах за фарм-клуб он одержал 27 побед. За основную команду «Колорадо» вратарь отыграл только две встречи.

Завтра, 13 мая, сборная Чехии проведёт в Братиславе матч группового этапа чемпионата мира с командой России. Ранее подопечные Милоша Ржиги обыграли шведов со счётом 5:2 и норвежцев со счётом 7:2. Команда Ильи Воробьёва провела две игры на турнире — с Норвегией (5:2) и Австрией (5:0).

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