Сборная Чехии дозаявила в состав на ЧМ-2019 вратаря Францоуза

Голкипер «Колорадо Эвеланш» Павел Францоуз включён в заявку сборной Чехии на чемпионат мира 2019 года по хоккею. Об этом информирует официальный сайт ИИХФ. В ближайшее время к команде присоединится нападающий «Даллас Старз» Радек Факса.



28-летний Францоуз большую часть сезона провёл в Американской хоккейной лиге. В 49 матчах за фарм-клуб он одержал 27 побед. За основную команду «Колорадо» вратарь отыграл только две встречи.



Завтра, 13 мая, сборная Чехии проведёт в Братиславе матч группового этапа чемпионата мира с командой России. Ранее подопечные Милоша Ржиги обыграли шведов со счётом 5:2 и норвежцев со счётом 7:2. Команда Ильи Воробьёва провела две игры на турнире — с Норвегией (5:2) и Австрией (5:0).

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