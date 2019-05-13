«Барыс» подписал контракт с защитником сборной Казахстана Метальниковым

Защитник сборной Казахстана Леонид Метальников подписал контракт с «Барысом», сообщает официальный сайт клуба из Астаны. Двустороннее соглашение рассчитано на два сезона — до 30 апреля 2021 года.



Минувший сезон Метальников провёл в Высшей хоккейной лиге в составе карагандинской «Сарыарки». Вместе с казахстанской командой Леонид стал победителем плей-офф Высшей хоккейной лиги и обладателем Кубка Петрова. На его счету 22 (7+15) очка в 54 играх регулярного чемпионата и 10 (4+6) баллов в 19 играх плей-офф ВХЛ.



В составе сборной Казахстана Метальников стал победителем чемпионата мира в первом дивизионе. Защитник набрал 4 (1+3) очка в пяти играх турнира.

По итогам регулярного чемпионата клуб из Астаны занял второе место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф подопечные Андрея Скабелки переиграли в семи матчах «Торпедо», а в полуфинале конференции проиграли «Авангарду» со счётом 1-4.

Ииро Пакаринен перешёл в «Барыс»