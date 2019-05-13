Николай Прохоркин подписал контракт с «Лос-Анджелесом»

Нападающий Николай Прохоркин подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», информирует официальный сайт команды. Соглашение с хоккеистом подписано сроком на один сезон.



25-летний форвард был выбран «королями» на драфте НХЛ 2012 года в четвёртом раунде под общим 121-м номером. В сезоне-2012/13 Прохоркин провёл восемь матчей за фарм-клуб «Лос-Анджелеса», но в итоге его контракт не был зарегистрирован, так как хоккеист уехал в НХЛ, имея действующее соглашение с ЦСКА.



В этом сезоне Николай забросил 20 шайб и отдал 21 голевую передачу в 41 матче регулярного чемпионата КХЛ. В 11 матчах плей-офф Николай набрал 6 (2+4) очков при показателе полезности «–5».

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