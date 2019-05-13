Зайцев: не сказал бы, что в матче с Чехией было много потасовок

Защитник сборной России Никита Зайцев подвёл итоги матча с Чехией (3:0) на чемпионате мира 2019 года по хоккею.



«Хорошая игра, на лёд вышли отличные команды, много хоккеистов из НХЛ. Интенсивная игра, был шанс себя проверить. Здорово, что выиграли. Я бы не сказал, что было много потасовок. Иногда просто были кое-какие моменты.



Игра в меньшинстве? На Евротуре я сыграл первое меньшинство. Немного поговорили с ребятами, внесли коррективы. Впрочем, у нас всё равно много работы. Есть время, чтобы подготовиться ещё лучше.



Я постоянно выхожу с разными партнёрами. Со всеми приятно играть, все ребята классные, мастеровитые. Одно удовольствие быть здесь», — сказал Зайцев в эфире телеканала «Матч ТВ».