Оглушительный свист болельщиков сборной Словакии во время гимна Канады
Вчера, 13 мая, сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.
Концовка матча ознаменовалась скандалом. Сборная «кленового листа» вырвала победу за 1,8 секунды до конца матча. Сразу после гола Марка Стоуна на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Кайла Турриса. Ранее арбитры отменили гол Томаша Татара при счёте 4:4.
Видео поведения словацких болельщиков во время исполнения гимна сборной Канады также можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Томлинсона.
Нападающий сборной Словакии Марко Данё обрушился с жёсткой критикой на болельщиков команды.
«Нельзя вести себя как обезьяны». На ЧМ скандал – освистали гимн Канады
Словаки не приняли поражение своей команды. Закидали лёд мусором и проводили канадцев со льда как врагов.
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