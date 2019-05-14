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Оглушительный свист болельщиков сборной Словакии во время гимна Канады

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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Оглушительный свист болельщиков сборной Словакии во время гимна Канады
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Вчера, 13 мая, сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

Концовка матча ознаменовалась скандалом. Сборная «кленового листа» вырвала победу за 1,8 секунды до конца матча. Сразу после гола Марка Стоуна на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Кайла Турриса. Ранее арбитры отменили гол Томаша Татара при счёте 4:4.

Видео поведения словацких болельщиков во время исполнения гимна сборной Канады также можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Томлинсона.

Нападающий сборной Словакии Марко Данё обрушился с жёсткой критикой на болельщиков команды.

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