Оглушительный свист болельщиков сборной Словакии во время гимна Канады

Вчера, 13 мая, сборная Словакии уступила команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года по хоккею, встреча завершилась со счётом 5:6.

Концовка матча ознаменовалась скандалом. Сборная «кленового листа» вырвала победу за 1,8 секунды до конца матча. Сразу после гола Марка Стоуна на лёд с трибун полетели посторонние предметы. Эпизодом ранее арбитры в очень спорной ситуации не зафиксировали нарушения правил в исполнении Кайла Турриса. Ранее арбитры отменили гол Томаша Татара при счёте 4:4.

Видео поведения словацких болельщиков во время исполнения гимна сборной Канады также можно посмотреть в «твиттере» Дэйва Томлинсона.

Нападающий сборной Словакии Марко Данё обрушился с жёсткой критикой на болельщиков команды.