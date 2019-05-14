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Главный тренер сборной Словакии: понимаю эмоции после такого безумного матча

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Главный тренер сборной Словакии: понимаю эмоции после такого безумного матча
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи прокомментировал поведение словацких болельщиков после матча с командой Канады (5:6) на ЧМ-2019.

«Конечно, мы недовольны исходом матча, но я горжусь игроками и их реакцией на атмосферу и некоторые неприятные моменты. Мы показали, что нас не остановят плохие эпизоды, и после незасчитанного гола продолжали играть в свой хоккей. В третьем периоде мы действовали блестяще, у нас было много возможностей. Мы проявили мужество, решительность и продемонстрировали упорный труд. Мы доказали, что можем играть с любым соперником – это самое главное.

Мы должны уважать гимны, но, с другой стороны, я понимаю эмоции после такого безумного матча. Должен сказать, что если бы я сам сидел на трибунах, наверное, меня бы тоже захватили эмоции. Болельщики надеялись на победу, поражение стало для них огромным разочарованием», — заявил Рэмзи.

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