Дебур: у меня нет объяснений, почему Кутюр в плей-офф играет космически

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Питер Дебур после поражения от «Сент-Луис Блюз» (2:4, 1-1 в серии) высоко оценил игру нападающего Логана Кутюра, оформившего дубль.
«Я знаю, что Кутюр готовится к любой игре одинаково — будь это выставочный матч или поединок плей-офф. И у меня нет объяснения, почему в кубковых встречах он начинает показывать такой космический хоккей. В истории нашей игры известно немало случаев, когда хоккеисты словно включали дополнительную скорость в плей-офф. Кутюр делает это из раза в раз. Он просто рождён с этим даром.
В нём есть какое-то спортивное упрямство. Он ненавидит проигрывать. Едва в воздухе появляется запах поражения, он первый, кто ведёт команду за собой. Причём как словами, так и личным примером», — цитирует тренера официальный сайт лиги.
- 16 мая 2019
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