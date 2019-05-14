Хартли: горжусь сборной Латвии, завтра игроки получат выходной

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги выигранного матча с командой Италии (3:0).



«Бернард был лучшим игроком не только в своей команде, но и вообще в матче. Он доминировал, мы грузили и грузили шайбу, но он находил ответы на всё. В итоге нам удалось забить ему два гола, а потом поразить и пустые ворота. Доволен дисциплиной, мы здорово двигались и просто исключительно работали с шайбой. Завтра команда получает выходной, они заслужили его своей работой. Я горжусь сборной Латвии», — приводит слова тренера «РИА Новости».



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия)

Вратарь итальянцев отразил 62 броска! Как ему теперь играть с Россией? Один из сейвов Бернарда вы будете пересматривать несколько раз. Но вообще сборная Италии – это 0-20 за три матча.