Хартли: горжусь сборной Латвии, завтра игроки получат выходной

Главный тренер сборной Латвии Боб Хартли подвёл итоги выигранного матча с командой Италии (3:0).
«Бернард был лучшим игроком не только в своей команде, но и вообще в матче. Он доминировал, мы грузили и грузили шайбу, но он находил ответы на всё. В итоге нам удалось забить ему два гола, а потом поразить и пустые ворота. Доволен дисциплиной, мы здорово двигались и просто исключительно работали с шайбой. Завтра команда получает выходной, они заслужили его своей работой. Я горжусь сборной Латвии», — приводит слова тренера «РИА Новости».
Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице, финал будет сыгран 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия)
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