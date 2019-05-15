Капитан «Каролины» Уильямс получил три удаления в первом периоде

В третьем матче серии финала Восточной конференции «Каролина Харрикейнз» принимает «Бостон Брюинз». В середине третьего периода гости ведут со счётом 2:1. Первый игровой отрезок встречи вышел богатым на удаления. На двоих команды заработали 10 малых штрафов, три из них отбыл капитан «ураганов» Джастин Уильямс.
Посмотреть видео одного из удалений Уильямса можно в «Твиттере».
Счёт в начале второго периода открыл форвард «Бостона» Крис Вагнер. Вскоре Брэд Маршан увеличил преимущество «мишек», реализовав большинство. На 34-й минуте Кэлвин де Хаан сократил разрыв в счёте.
Действующим обладателем Кубка Стэнли является «Вашингтон». В финале плей-офф 2018 года «столичная» команда под руководством Барри Тротца переиграла «Вегас Голден Найтс» (4-1) и впервые в истории стала обладателем трофея.
- 16 мая 2019
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