Кейн вышел на первое место в истории сборной США по очкам на чемпионатах мира

Сборная США встречается с Великобританией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года.



Североамериканская команда открыла счёт на 13-й минуте стараниями Джеймса ван Римсдайка, отличившегося в большинстве. Одним из ассистентов выступил нападающий Патрик Кейн, набравший 34-е очко на чемпионатах мира. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» вышел на первое место в истории сборной США по количеству очков, набранных на чемпионата мира. Он обошёл Марка Джонсона (33).



Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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