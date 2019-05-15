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Кейн вышел на первое место в истории сборной США по очкам на чемпионатах мира

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Кейн вышел на первое место в истории сборной США по очкам на чемпионатах мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США встречается с Великобританией в матче группового раунда чемпионата мира 2019 года.

Североамериканская команда открыла счёт на 13-й минуте стараниями Джеймса ван Римсдайка, отличившегося в большинстве. Одним из ассистентов выступил нападающий Патрик Кейн, набравший 34-е очко на чемпионатах мира. Форвард «Чикаго Блэкхоукс» вышел на первое место в истории сборной США по количеству очков, набранных на чемпионата мира. Он обошёл Марка Джонсона (33).

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице с 10 по 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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