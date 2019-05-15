У Канады нет обороны, у России молчит Овечкин. Проблемы топ-сборных на ЧМ

Календарь чемпионата мира 2019 года по хоккею

Турнирная таблица чемпионата мира 2019 года по хоккею

Чемпионат мира в Словакии в самом разгаре, команды уже сыграли по три матча, и можно сделать небольшие выводы из игры фаворитов. Россияне, канадцы, американцы, чехи, шведы уже успели провести хотя бы одну встречу с равным себе противником и показать как свои сильные стороны, так и недостатки. Разбираемся, в чём нужно ещё прибавить главным фаворитам ЧМ-2019.

Овечкин и Кузнецов – главный резерв сборной России

У нашей команды пока всё проходит довольно гладко. В полном порядке вратари, надёжно действует оборона (хотя порой и не обходится без различного рода обрезов и потерь), да и в атаке тренерскому штабу всё-таки удалось подобрать оптимальные сочетания. Хорошее взаимопонимание у Малкина с Дадоновым, про Кучерова и Гусева даже говорить не приходится, и даже Ковальчук смотрится органично в четвёртом звене, хотя реализация моментов у Ильи пока хромает на обе ноги.

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Главный резерв нашей сборной – игра звена Евгения Кузнецова. В матче с чехами к хоккеистам «Вашингтона» поставили Александра Барабанова, и это сочетание заиграло новыми красками. Овечкин много активничал, бросал по воротам, искал передачами партнёров, но у лучшего снайпера НХЛ прошедшего сезона по-прежнему нет в активе не только голов, но и вообще очков. Можно сколько угодно говорить о том, что совершенно не важно, кто забивает и отдаёт, пока побеждает команда, но для Овечкина эта ситуация ненормальная. Во многом в молчании Овечкина виноват Евгений Кузнецов. Центрфорвард звена должен кормить своего снайпера передачами, а два матча из трёх Евгений провёл вовсе без обостряющих пасов. Есть и ещё один нюанс – по Овечкину очень хорошо играют персонально, и даже норвежцы с австрийцами усиленно следили за Александром в его офисе в левом круге вбрасывания. Этим сборной России тоже можно пользоваться, ведь если Овечкина держат вдвоём, значит, где-то остаётся свободная зона.

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Ещё одна проблема сборной России, бросающаяся в глаза, – излишнее джентльменство на льду. Уж слишком часто наши ребята стараются вывести партнёра буквально на пустые ворота, в результате чего упускают хорошие моменты для взятия ворот. Сейчас, на групповом этапе, это не критично, но в играх плей-офф будет необходимо действовать гораздо проще.

У Канады бардак на пятачке

Делать далеко идущие выводы о сборной Канады на групповом этапе никогда не стоит, эта команда всегда долго запрягает. «Кленовые листья» не проводят длительную подготовку к турниру, и предварительная стадия для них – сродни товарищеским матчам. Истинную силу канадцев мы узнаем только в четвертьфинале, но кое-что сейчас всё-таки можно сказать. Подопечные Алена Виньо отвратительно действуют в обороне, особенно на своём пятачке. Первый звоночек для канадцев прозвенел ещё во время товарищеского матча с Австрией, в котором родоначальники хоккея пропустили пять шайб, а в матче группового этапа те же словаки вытворяли на канадском пятаке всё, что хотели. Вообще, из восьми шайб, пропущенных сборной Канадой в Кошице, лишь одна была заброшена с относительно дальнего расстояния. В остальном же и словаки, и финны чувствовали себя королями в чужих владениях.

Видео можно посмотреть в YouTube.

У канадцев нет проблем с вариативностью в нападении, но при такой безалаберной игре в защите успеха им не добиться. Золото чемпионатов мира в 2015 и 2016 годах «кленовые листья» брали именно благодаря непробиваемой защите. Сейчас у канадцев осталось одно место в заявке и они планируют отдать его под защитника. Среди кандидатов называются Кайл Макар и Морган Райлли.

Американцам пока не хватает мотивации и Кейна

Сборная США, один из главных фаворитов турнира, на текущий момент даже не попадает в плей-офф, уступая сборной Дании по дополнительным показателям. Но никакой катастрофы в этом нет. У американцев впереди ещё много простых матчей, и нет сомнений, что они без проблем выйдут в четвертьфинал.

В чём же нужно добавить подопечным Джеффа Блэшилла? В первую очередь в мотивации. Из-за беспечного отношения к сопернику американцы и потерпели сенсационное поражение от словаков, а переломить ход встречи, как это сделали те же канадцы, у сборной США не получилось. Французов, понятно, Кейн и Ко объехали на одной ноге, а также одержали важную победу над крепкими финнами. У американцев, пожалуй, лучшая после сборной России вариативность нападения, неплохое большинство, да и лидеры потихоньку начинают просыпаться. Джонни Годро, Алекс Дэбринкет, Дилан Ларкин, Джек Айкел как раз и принесли американцам победу над финнами. А вот главная звезда, как и у сборной России, пока молчит. В трёх матчах у Кейна три очка (два из них в игре с французами), а во встрече с финнами лидер «Чикаго» остался в тени, да и словакам не доставил каких-то ощутимых проблем.

Впрочем, в том, что Кейн, как и Овечкин, проснётся в нужный момент, сомнений мало. А вот за вратарскую линию «звёздно-полосатые» вряд ли могут быть спокойны. Кори Шнайдер, изначально не казавшийся образцом надёжности, не выручил в матче со словаками, да и от финнов пропустил совсем необязательный гол.

Шведы усвоили чешский урок

Трудно настроиться на очередной групповой этап чемпионата мира, когда ты находишься в ранге действующих двукратных обладателей мирового золота. В первой игре турнира с чехами шведская команда оказалась явно не готова к давлению подопечных Милоша Ржиги, которых гнал вперёд переполненный, практически домашний стадион. Впрочем, даже в таких условиях «тре крунур» смогли отыграться и выйти вперёд, но чехи в тот вечер были уж слишком настойчивы. В энергосберегающем режиме выиграть не получилось, и шведы правильно расценили этот посыл. В следующих двух матчах подопечные Грёнборга не пожалели ни итальянцев, ни норвежцев, отгрузив им восемь и девять шайб соответственно.

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Говорить о слабых и сильных сторонах шведской команды пока слишком рано. Матч с чехами был первым на турнире, поединки с итальянцами и норвежцами вряд ли могут что-то сказать о проблемах «тре крунур». Нужно дождаться хотя бы встречи со Швейцарией, чтобы увидеть – в чём нужно прибавить шведам, чтобы выиграть третье мировое золото подряд. Но одно можно сказать точно – команда у Рикарда Грёнборга послушная и управляемая, и чешский урок она прекрасно усвоила.

Сборная Чехии – на одних эмоциях далеко не уехать

Собственно, победа чехов над шведами и была обусловлена разницей в эмоциональной составляющей. Команда Милоша Ржиги под рёв трибун выскочила на лёд разрывать соперника, а шведы отнеслись к этому матчу с долей пижонства. Задора и энергии трибун чехам хватило, чтобы добить скандинавов, затем разгромить норвежцев, но уже в матче со сборной России команду было не узнать. Представители чехов все, как один, твердили, что нашей сборной было проявлено слишком много уважения, но мне кажется здесь дело в другом. Сборная России своей активной игрой устранила эмоциональное преимущество чехов, а без этого компонента игра чешской сборной ничем не отличается от предыдущих бесславных выступлений на чемпионатах мира.

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Звёздами чешская сборная в последние годы прирастает очень тяжело, ощутимо не хватает топовых хоккеистов не только в обороне, но и в атаке. Да, есть Ворачек и Врана, Кубалик и Фролик, но можно ли их сравнить с шведскими, российскими, американским звёздами? В мастерстве сборная Чехии уступает всем топ-командам на чемпионате мира, а внезапно проснувшиеся амбиции чехов после победы над шведами – не более чем эмоции.

Впрочем, не берусь однозначно утверждать, что чехи снова останутся без медалей мирового форума. Всё-таки домашние стены иногда очень серьёзно помогают. Если сборная Чехии добавит в командной игре, и сумеет правильно использовать психологическое давление на соперника, то этот турнир может стать для чехов лучшим за долгие годы. Но сумеет ли тренер-эмоция Милош Ржига подойти к делу с холодной головой? Большой вопрос.

Фото: iihf.com

Финны – команда без слабых мест?

Сборная Финляндии очень хороша на турнире в Словакии. Подопечные Юкки Ялонена, даром что приехали на чемпионат мира практически без игроков НХЛ, выступают в своей группе лучше и Канады, и США, и даже огненная игра в исполнении хозяев турнира их не смутил. Хоккеисты Суоми показывают командный, дисциплинированный хоккей, и пока выглядят едва ли не главным фаворитом турнира. Ставка не на ярких звёзд, а на сбалансированный состав пока срабатывает на все сто процентов. А ведь ещё у Финляндии есть Каапо Какко, главное открытие старта турнира. Так что с индивидуальностями у финнов тоже полный порядок.

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В чём слабые стороны финнов? Так сходу и не скажешь, и даже матч с американцами не показатель. Да, не очень уверенно сыграл Вехвиляйнен, да и в целом вся оборона подопечных Ялонена. Но это дело поправимое. Финны выглядят очень симпатично, и способны пройти на ЧМ-2019 далеко.

Швейцария – фаворит или нет?

Признаюсь, перед чемпионатом мира я не верил, что швейцарцы второй год подряд смогут удивить. Они пока и не сделали ничего сверхъестественного, но три победы в трёх матчах и промежуточное лидерство в группе – это результат. Выигран очень важный матч у сборной Латвии, который станет для швейцарцев отличной подушкой безопасности, если дальше вдруг что-то пойдёт не так.

Но к Швейцарии ещё нужно присмотреться внимательно. Так ли будет непробиваема оборона в играх с чехами, шведами, россиянами? Будут ли и дальше так же продуктивны Кевин Фиала, Нико Хишир, Роман Йози? Но даже оставшиеся матчи в группе не скажут ничего определённого. Год назад швейцарцы выступили на предварительном этапе так себе, начав жечь лишь со стадии четвертьфинала. Сейчас разница будет лишь в том, что такому сценарию уже никто не удивится.