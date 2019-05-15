Нападающий сборной России Евгений Кузнецов забил первый гол на ЧМ-2019

В Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встречаются сборные России и Италии. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов забросил первую шайбу на турнире. Форвард отметился точным броском при счёте 2:0 после передачи Александра Барабанова.
Подопечные Ильи Воробьёва вышли на игру в следующем составе:
Георгиев (Василевский);
Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
Задоров, Ковальчук – Андронов – Капризов, Телегин.
На чемпионате мира сборная России находится в одной группе со Швецией, Чехией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией. Турнир завершится 26 мая.
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