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Невероятный сейв вратаря Великобритании после броска Джека Хьюза

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Невероятный сейв вратаря Великобритании после броска Джека Хьюза
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Сборная США обыграла Великобританию со счётом 6:3 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.

В одном из эпизодов британский голкипер Бен Боунс не позволил отличиться нападающему «звёздно-полосатых» Джеку Хьюзу, совершив невероятный сейв. Американский хоккеист является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, но на нынешнем турнире ещё не забросил ни одной шайбы.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» TSN.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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