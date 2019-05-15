Невероятный сейв вратаря Великобритании после броска Джека Хьюза

Сборная США обыграла Великобританию со счётом 6:3 в матче группового раунда чемпионата мира по хоккею. Игра состоялась в Кошице.



В одном из эпизодов британский голкипер Бен Боунс не позволил отличиться нападающему «звёздно-полосатых» Джеку Хьюзу, совершив невероятный сейв. Американский хоккеист является одним из фаворитов предстоящего драфта НХЛ, но на нынешнем турнире ещё не забросил ни одной шайбы.

Посмотреть видео эпизода можно в «твиттере» TSN.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

Везучие «черти». Хьюз может уйти в «Нью-Джерси», а Подколзин — в «Колорадо» «Дьяволы» победили второй раз за три года. Скоро наступит их время.