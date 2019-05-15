Один из ведущих защитников сборной Швейцарии пропустит остаток чемпионата мира

Защитник сборной Швейцарии Янис Мозер не примет участия в оставшихся матчах чемпионата мира 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба ИИХФ в «Твиттере».



18-летний игрок повредил запястье, он больше не поможет команде на нынешнем турнире. Швейцарский «Биль», которому принадлежат права на игрока, решил, что он должен остаться в национальной команде, чтобы набраться опыта.

Чемпионат мира по хоккею проходит в Братиславе и Кошице и завершится 26 мая. В Кошице сыграют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе пройдут матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).



Действующим чемпионом мира является команда Швеции. В финальном матче прошлого мирового первенства подопечные Рикарда Грёнборга переиграли Швейцарию (3:2).