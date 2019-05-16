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Давыдов: главный соперник сборной России в группе — шведы. Швейцария им не ровня

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Давыдов: главный соперник сборной России в группе — шведы. Швейцария им не ровня
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал, какую команду считает основным соперником сборной России в борьбе за первое место в группе.

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«Главный соперник — это шведы, безусловно. Чехов мы уже обыграли, поэтому за счёт личной встречи наши будут выше в таблице, а сборная Швеции — один из фаворит турнира, тут и говорить нечего. Уже после просмотра всех сборных можно смело сказать, что шведы очень сильны. Впереди у нас две ответственные игры — со Швейцарией и Швецией. Обе встречи очень серьёзные, поэтому важно, чтобы счёт матча с Италией — 10:0 — не успокоил ребят. Со Швейцарией такой игры не будет, об этом не стоит и думать. Швейцарцы не раз преподносили сюрпризы на чемпионатах мира, поэтому к данному сопернику нужно отнестись очень серьёзно. Ну а шведы — это, само собой, соперник номер один. Швейцария шведам не ровня», — сказал Давыдов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

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