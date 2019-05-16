Шарыченков: позитивно воспринял переход, «Нефтехимик» — солидный клуб

Голкипер Александр Шарыченков прокомментировал свой переход в нижнекамский «Нефтехимик».



«Переход в нижнекамскую команду воспринял позитивно. «Нефтехимик» считается одним из стабильных клубов КХЛ, с хорошей репутацией, где на должном уровне организовано все хоккейное хозяйство. Да и далеко от Казани уезжать не пришлось. Для меня главное — приносить пользу своей новой команде, стать надежным партнером для одноклубников.



Во время игры я стараюсь не думать ни о счёте, ни о совершенных сейвах или ошибках. А после поединков – другое дело. Просматриваю и анализирую те или иные моменты игры. Нужно учиться на своих ошибках.



Конкуренция с Константином Барулиным? С Костей мы познакомились, если не ошибаюсь, в 2015 году весной, на финальном этапе подготовки к чемпионату мира, вместе были и на Еврочеллендже и Евротуре. Так что у нас уже сложившиеся хорошие взаимоотношения, которые, несомненно, помогут в работе», — цитирует вратаря официальный сайт клуба.



