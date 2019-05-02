Лучший защитник-бомбардир «Йокерита» Алекс Грант остался в клубе

«Йокерит» подписал новый контракт с защитником Алексом Грантом, информирует официальный твиттер КХЛ. Соглашение рассчитано на два сезона.

Канадец дебютировал в КХЛ в сезоне-2018/19. В 57 матчах регулярного чемпионата КХЛ игрок набрал 36 (13+23) очков. В пяти матчах плей-офф хоккеист очков не заработал. Грант стал самым результативным защитником «Йокерита» в минувшем сезоне.

Ранее финский клуб подписал контракты с голкиперами Янисом Калниньшем (на два сезона), Алексантери Хейсканеном (двусторонний на два сезона), Вальттери Игнатьевым (двусторонний на один сезон), защитниками Томми Кивистё (один сезон), Микой Луото (двусторонний на два сезона), форвардами Ахти Оксаненом (один сезон), Констой Хирвоненым (двусторонний на два сезона), Расмусом Лахнавииком (двусторонний на два сезона), Эту Мяки (двусторонний на два сезона).

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