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Известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке на ЧМ-2019

ЧМ-2019
ЧМ-2019
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  • Даты проведения:
    10.05.2019—26.05.2019
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке на ЧМ-2019
Хоккей / ЧМ по хоккею 2019 0

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Завтра, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Латвии. Начало — в 13:15 мск.

Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.

Отдельно занимались Кирилл Капризов и Иван Телегин.

Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).

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