Известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке на ЧМ-2019

Стали известны сочетания звеньев сборной России на утренней тренировке, сообщает корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев. Завтра, 18 мая, в Братиславе на стадионе имени Ондрея Непелы в матче чемпионата мира — 2019 встретятся сборные России и Латвии. Начало — в 13:15 мск.
Вратари: Василевский, Георгиев, Сорокин;
«Белые»: Сергачёв – Нестеров, Григоренко – Малкин – Дадонов;
«Синие»: Орлов – Зайцев, Овечкин – Кузнецов – Барабанов;
«Красные»: Хафизуллин – Гавриков, Гусев – Анисимов – Кучеров;
«Жёлтые»: Задоров — Зуб, Ковальчук – Андронов – Плотников.
Отдельно занимались Кирилл Капризов и Иван Телегин.
Чемпионат мира по хоккею, проходящий в Братиславе и Кошице, завершится 26 мая. В Кошице играют команды из группы А (Канада, США, Финляндия, Германия, Словакия, Дания, Франция и Великобритания). На арене в Братиславе проходят матчи группы В (Швеция, Россия, Чехия, Швейцария, Норвегия, Латвия, Австрия и Италия).
- 17 мая 2019
-
10:42
-
07:00
-
02:08
-
01:00
-
00:56
-
00:29
-
00:25
-
00:22
-
00:07
- 16 мая 2019
-
23:48
-
23:42
-
23:29
-
22:20
-
21:53
-
21:11
-
20:45
-
20:36
-
20:16
-
19:57
-
19:53
-
19:33
-
19:29
-
19:00
-
18:00
-
17:58
-
17:43
-
16:38
-
16:26
-
15:00
-
14:40
-
14:20
-
12:11
-
11:00
-
09:46
-
09:30